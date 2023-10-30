ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Польские перевозчики намерены перекрыть границу с Украиной

На пороге забастовки. Польские перевозчики с ноября намерены перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной. Причина - чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. По сообщениям ассоциации Укравтопром, первая акция протеста с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска "Корчова" запланирована на 3 ноября. Отмечается, что если раньше перевозчики ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируется закрыть все въезды со стороны Украины.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все