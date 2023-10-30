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Польские перевозчики намерены перекрыть границу с Украиной
На пороге забастовки. Польские перевозчики с ноября намерены перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной. Причина - чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. По сообщениям ассоциации Укравтопром, первая акция протеста с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска "Корчова" запланирована на 3 ноября. Отмечается, что если раньше перевозчики ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируется закрыть все въезды со стороны Украины.
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