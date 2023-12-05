Польские перевозчики выдвинули властям ультиматум

Польские перевозчики, заблокировавшие границу с Украиной, выдвинули властям ультиматум: они дают правительству время до четверга на решение их проблемы, иначе ужесточат свой протест, как именно - не уточняется.



Главное требование - восстановление системы разрешений для украинских перевозчиков, которые, пользуясь послаблениями, предлагают более низкие цены за свои услуги. Только за последний год на территории Украины было создано 12 тысяч новых транспортных компаний.