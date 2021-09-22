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Польские пограничники признали, что вытесняют беженцев в Беларусь

Впервые польская погранслужба признала, что вытесняет беженцев в Беларусь. В интервью голландскому журналисту пресс-секретарь погранслужбы Польши дала краткий, но исчерпывающий ответ на вопрос об использовании тактики "выталкивания".

Фактически чиновница признала, что за миграционный кризис на границе с Беларусью отвечает Польша. Ранее подобных заявлений польские официальные лица не делали.

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