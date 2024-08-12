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Польские пограничники стреляют по мигрантам
Очередные зверства на границе. Сотрудники погранслужбы Польши открыли стрельбу по мигрантам. Первым опубликовал видео польский портал Visegrád24. В одном из эпизодов силовики стреляют по людям, которые, как утверждается, являются нелегальными мигрантами, бегущими с белорусской стороны.
Пока непонятно, пострадал ли кто-то после выстрелов, но судя по крикам оператора и суетой в рядах польских солдат, все-таки попали. Когда конкретно было снято видео, тоже не сообщается. Напомним, недавно польские силовики получили право стрелять в людей без документов на границе, если они отказываются от сотрудничества со стражами порядка. На деле получается, что стреляют даже без предупреждения.
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