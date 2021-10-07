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Польские пограничники вытесняют из страны детей-беженцев
Push back по-европейски. Демократичная Польша выдворяет со своей территории семьи беженцев с детьми-инвалидами. Пресс-секретарь погранслужбы страны от неугодных вопросов тактично уходит. Во время пресс-конференции Анна Михальска вступила в словесную перепалку с журналисткой TVN 24. Однако настойчивость сотрудницы телеканала все же вынудила пресс-секретаря подтвердить, что дети с родителями были вывезены на границу с Беларусью. Вопросы о состоянии детей и их дальнейшей судьбе Михальска оставила без ответа, прикрываясь чрезвычайным положением.
За помощь в организации нелегального перемещения через границу с Беларусью задержаны 13 человек - 10 иностранцев и 3 гражданина Польши.
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