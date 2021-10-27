Польские пограничники задержали водителя микроавтобуса, перевозившего мигрантов-нелегалов

Польские пограничники задержали водителя микроавтобуса, который перевозил мигрантов-нелегалов. Случилось это недалеко от Белостока. 37-летний поляк вез вглубь страны сразу 37 нелегалов - выходцев из Ирака. Когда мигранты заметили пограничников, они попытались выбить стекла и двери автомобиля, чтобы сбежать. Все нелегалы доставлены в пункт временного содержания, а поляк-перевозчик предстанет перед судом - ему грозит длительное тюремное заключение.