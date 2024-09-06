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Польские правозащитники обнародовали данные о страшной ситуации в буферной зоне
По данным "Группы Граница" и Ассоциации мониторинга ЕС, гуманитарный кризис в самом разгаре. За поддержкой к правозащитникам уже обратились свыше 7 с половиной тысяч мигрантов. 653 человека сообщили о насилии со стороны польских спецслужб. Медицинская помощь оказана 261 человеку, среди них женщины и дети. Зафиксировано 2 800 случаев выталкивания беженцев из Польши в Беларусь. И самое страшное - с августа 21-го по декабрь 2023-го на границе в этой самой, как ее пытаются назвать в Польше, "буферной зоне" погибли 72 человека. И это только небольшая часть очень скудных официальных данных.
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