Польские правозащитники обнародовали данные о страшной ситуации в буферной зоне

По данным "Группы Граница" и Ассоциации мониторинга ЕС, гуманитарный кризис в самом разгаре. За поддержкой к правозащитникам уже обратились свыше 7 с половиной тысяч мигрантов. 653 человека сообщили о насилии со стороны польских спецслужб. Медицинская помощь оказана 261 человеку, среди них женщины и дети. Зафиксировано 2 800 случаев выталкивания беженцев из Польши в Беларусь. И самое страшное - с августа 21-го по декабрь 2023-го на границе в этой самой, как ее пытаются назвать в Польше, "буферной зоне" погибли 72 человека. И это только небольшая часть очень скудных официальных данных.