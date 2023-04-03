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Польские СМИ: из-за высоких цен нынешняя Пасха станет самой дорогой в истории страны

Пасха для жителей Польши пройдет в режиме экономии. Из-за высоких цен праздник станет самым дорогим в истории страны, предупреждают местные СМИ.

Отмечается, что корзина продуктов, которые чаще всего покупают поляки перед Пасхой, стоит на 38 % дороже, чем в 2022 году. Цена на яйца выросла примерно на 45-50 %, мука подорожала на 40 %. Сладкая выпечка и вовсе может перейти в категорию "роскошь", учитывая значительное подорожание сахара. Рост цен в основном обусловлен высокой стоимостью кормов и электроэнергии.

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