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Польские СМИ: из-за высоких цен нынешняя Пасха станет самой дорогой в истории страны
Пасха для жителей Польши пройдет в режиме экономии. Из-за высоких цен праздник станет самым дорогим в истории страны, предупреждают местные СМИ.
Отмечается, что корзина продуктов, которые чаще всего покупают поляки перед Пасхой, стоит на 38 % дороже, чем в 2022 году. Цена на яйца выросла примерно на 45-50 %, мука подорожала на 40 %. Сладкая выпечка и вовсе может перейти в категорию "роскошь", учитывая значительное подорожание сахара. Рост цен в основном обусловлен высокой стоимостью кормов и электроэнергии.
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