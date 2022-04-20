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Польские телеканалы транслировали в прямом эфире издевательства над памятниками советским героям
Польша и вовсе как бульдозер идет напролом, продолжая разрушать историю. Там приступили к сносу памятников воинам Красной армии. Демонтаж уже настигнул монумент в селе Гарнкарско. Предварительно символ победы над фашизмом облили красной краской. Издевательства над памятью павшим героям Великой Отечественной войны местные телеканалы транслировали в прямом эфире.
Демонтаж сегодня также настигнет памятники в польских населенных пунктах Седльце и Злотув. Ранее Варшава приняла решение избавиться от всех 60 советских мемориалов, оставшихся в стране.