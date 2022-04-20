Польские телеканалы транслировали в прямом эфире издевательства над памятниками советским героям

Польша и вовсе как бульдозер идет напролом, продолжая разрушать историю. Там приступили к сносу памятников воинам Красной армии. Демонтаж уже настигнул монумент в селе Гарнкарско. Предварительно символ победы над фашизмом облили красной краской. Издевательства над памятью павшим героям Великой Отечественной войны местные телеканалы транслировали в прямом эфире.