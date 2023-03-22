Польские транспортники начинают забастовку

Акцию организовывают транспортные компании Люблинского воеводства, а также политики из коалиции консервативных партий "Конфедерация". Среди требований - блокировка въезда российских и белорусских фур в Польшу и запрет на регистрацию в Польше транспортных компаний с российским и белорусским капиталом, потому что даже с учетом санкций поляки не выдерживают конкуренции с ними.