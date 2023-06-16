Вторые сутки в заложниках. Польские власти удерживают в самолете делегацию ЮАР: службу безопасности президента Рамафосы и журналистов, которые прибыли этим бортом в Варшаву с целью урегулирования украинского конфликта. Поляки сделали все возможное, чтобы глава ЮАР не попал в Санкт-Петербург. Ссылаясь на проблемы с документами и оружием представителей ЮАР, Варшава приставила к делегации свою охрану. Та смогла сопроводить Рамафосу исключительно в Киев, где по закону жанра тут же объявили воздушную тревогу. Путь в Россию поляки перекрыли.