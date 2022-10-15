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Польские власти впустую потратили 350 млн евро

Появляются все новые видеодоказательства того, что польские власти впустую потратили 350 миллионов евро. На этих кадрах можно видеть, как двое мигрантов без особых проблем преодолевают забор, возведенный поляками на границе с Беларусью. Судя по всему, крайне дорогой и высокотехнологичный объект совершенно бессилен противостоять обычной веревочной лестнице.

Пограничный забор - экологическое преступление

А вот пограничным биоценозам сооружение наносит непоправимый урон. Забор длиной в 140 километров рассек пополам приграничные леса и нарушил традиционные маршруты миграции животных.


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Звери здесь регулярно гибнут, исчезновение угрожает целым популяциям хищников и травоядных. В Бресте по инициативе местных жителей установлен билборд, который напоминает о прискорбных последствиях политических безумств для экологии региона.

Фото:pixabay.com


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