Польские власти впустую потратили 350 млн евро

Появляются все новые видеодоказательства того, что польские власти впустую потратили 350 миллионов евро. На этих кадрах можно видеть, как двое мигрантов без особых проблем преодолевают забор, возведенный поляками на границе с Беларусью. Судя по всему, крайне дорогой и высокотехнологичный объект совершенно бессилен противостоять обычной веревочной лестнице.