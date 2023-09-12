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Польские военные голодают и спят на земле

Желание Варшавы усилить напряженность вблизи белорусских границ не поспевает за реальными возможностями.

Ранее заявлялось о наращивании Польшей военного контингента на границе с Беларусью до 10 тыс. штыков. Для этого необходимо было подготовить военную и жилую инфраструктуру, чтобы обеспечить солдат ночлегом и питанием. Но по итогу они спят под открытым небом, не имеют возможности даже постирать форму. Оставляет желать лучшего и питание. На армейские пайки Минобороны Польши решило не тратиться. Дислоцированные вблизи наших границ поляки питаются тем, что удалось, по всей видимости, найти в ближайшем магазине.

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