Польские военные голодают и спят на земле

Ранее заявлялось о наращивании Польшей военного контингента на границе с Беларусью до 10 тыс. штыков. Для этого необходимо было подготовить военную и жилую инфраструктуру, чтобы обеспечить солдат ночлегом и питанием. Но по итогу они спят под открытым небом, не имеют возможности даже постирать форму. Оставляет желать лучшего и питание. На армейские пайки Минобороны Польши решило не тратиться. Дислоцированные вблизи наших границ поляки питаются тем, что удалось, по всей видимости, найти в ближайшем магазине.