Польские военные готовятся к забастовке

Служащие Войска Польского готовятся к забастовке. Организаторами выступают пять профсоюзных структур, объединяющих гражданских работников армейских подразделений страны. Акция намечена на 29 мая (ее проведут перед зданием Министерства обороны).

Профсоюзы не согласны с отказом повышать оклады для гражданских сотрудников на фоне закона об увеличении оплаты труда военнослужащим в военное время. Также отмечается существенное ухудшение материального положения в то время, когда значительно выросли нагрузки и давление на служащих на фоне мероприятий скрытой мобилизации Войска Польского.