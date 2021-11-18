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Польские военные возмущены действиями Министерства обороны страны
Недовольство польскими властями зреет и в вооруженных силах Польши. Военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады возмущены действиями Министерства обороны.Согласно конфиденциальным данным, десантники находятся на первой линии и выполняют самые трудные задачи. Однако Минобороны не замечает их "ратного подвига" и расхваливает заслуги военнослужащих территориальных войск.
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