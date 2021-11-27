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Польские Вооруженные силы похвастались экипировкой и технической оснащенностью отрядов на границе
Польские Вооруженные силы снова похвастались экипировкой и технической оснащенностью отрядов на границе. Автоматы, бронетранспортеры, дроны. Варшава в прямом смысле бряцает оружием у своих восточных рубежей. Стоит помнить, что, по официальному мнению, вооруженные до зубов легионы противостоят безоружным мужчинам, женщинам и детям. А по факту лишь провоцируют ухудшение ситуации на границе и расчищают путь для наступления своих заокеанских хозяев.
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