Польские законы нарушают Конвенцию о защите прав человека

Серьезное нарушение в саду у Борреля. Варшаву обвиняют в незаконной слежке. Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что польские законоположения о тайном наблюдении нарушают Конвенцию о защите прав человека. В частности, право на уважение частной и семейной жизни и тайну переписки, а также право на эффективное средство правовой защиты.