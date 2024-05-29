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Польские законы нарушают Конвенцию о защите прав человека

Серьезное нарушение в саду у Борреля. Варшаву обвиняют в незаконной слежке. Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что польские законоположения о тайном наблюдении нарушают Конвенцию о защите прав человека. В частности, право на уважение частной и семейной жизни и тайну переписки, а также право на эффективное средство правовой защиты.

Ранее группа польских правозащитников пожаловалась в ЕСПЧ на польские законы образца 2016 года. Они разрешают в рамках противодействии терроризму тайное наблюдение и хранение телекоммуникационных, почтовых и цифровых данных, включая текстовые сообщения и электронную почту, для потенциального использования госорганами.

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