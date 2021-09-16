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Польские журналисты возмущены произволом властей
Произволом властей возмущены польские журналисты: устроив на границе с Беларусью режим ЧП, правительство Дуды запретило въезд на территорию и местным журналистам, а потому под вопросом объективное освещение такой важной для страны темы, как ситуация с мигрантами и вообще с европейской свободой слова. В совместном заявлении редакторы 30 польских СМИ, крупнейших порталов и еженедельников, национальных газет и радиостанций выразили крайнее непринятие насилия и ксенофобии, которые учиняют власти Польши.
Петр Пацевич, журналист Gazeta Wyborcza:
Хочу поделиться новостью, а именно, что 30 самых важных польских СМИ подписали протест журналистов против запрета на работу в приграничном с Беларусью регионе. Там действует чрезвычайное положение, законность которого весьма сомнительна. Там находятся все важнейшие польские СМИ, за исключением Polsat и Interia. Здесь находятся крупнейшие порталы Onet Wirtualna Polska Gazeta PL. Есть практически все газеты, включая таблоиды. Самые важные еженедельники RMF, радио ZET, TOK FM. TVN 24 и Fakty TVN. Одним словом, нам это удалось, и мы были одним из организаторов, которые вели переговоры с отдельными редакциями. Нам удалось собрать фантастическую коалицию! Очень разные СМИ, которые вместе сказали "нет" лишению нас права на труд и выполнение нашей миссии. Нет - лишению государством вас фундаментального конституционного права на правду. По сути, власти воспринимают людей, которые едут к нашей границе из Сирии и Ирака, из Африки и так далее как биологическое оружие! Это системная дегуманизация, мы категорически протестуем против этого. Это пропаганда ксенофобии, ненависти и презрения к окружающим. Просим поддержать нас. Нужно защищать правду и спасать сознание поляков, чтобы эта ненависть нас не очернила.
Польские журналисты резонно обвиняют режим Дуды не только в удушении свободы слова в стране, но и в массовых преступлениях против граждан Ирака, Сирии, Афганистана и других государств, в жизнь которых вмешиваются и польские военные. А беженцев, гонимых разрухой, прячут от прессы и общества через режим ЧП в пограничных регионах.
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