Польским силовикам официально разрешили стрелять по мигрантам на границе

Стрелять по беженцам официально разрешено. Диктатор польского режима подписал закон, который упрощает правила применения оружия силовиками в определенных ситуациях, в том числе при охране границы.



Речь идет об использовании военным на границе оружия или средств прямого принуждения в нарушение правил, если они были применены "для отражения прямого покушения на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица". В канцелярии Дуды подчеркнули, что этот документ якобы позволит защищать границу еще лучше и эффективнее.