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Польским силовикам официально разрешили стрелять по мигрантам на границе
Стрелять по беженцам официально разрешено. Диктатор польского режима подписал закон, который упрощает правила применения оружия силовиками в определенных ситуациях, в том числе при охране границы.
Речь идет об использовании военным на границе оружия или средств прямого принуждения в нарушение правил, если они были применены "для отражения прямого покушения на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица". В канцелярии Дуды подчеркнули, что этот документ якобы позволит защищать границу еще лучше и эффективнее.
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