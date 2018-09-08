Польскими таможенниками предотвращен вывоз из Украины картины, вероятно, кисти М. Шагала

Серьезное задержание на польско-украинской границе. Польскими таможенниками предотвращен вывоз из Украины картины, вероятно, кисти Марка Шагала. 51-летний гражданин Украины попытался ввезти произведение искусства в Польшу, спрятав его под курткой на заднем сиденье машины. Контрабанду выявили при рутинной проверке на погранпереходе.

Речь идет о холсте 59 на 29 сантиметров. На картине изображен человек. Он держит в руках воздушного змея в форме лица. На авторство указывает подпись "Марк Шагал". Она расположена в правом нижнем углу. Украинец сказал, что является владельцем картины и представил документы. Картину он назвал подарком отца, однако вез ее, не заявив и не представив на таможне.