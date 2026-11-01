Польский кризис затихает: стороны ограничились взаимным осуждением

Внутриполитический конфликт в Польше после резкого обострения постепенно переходит в вялотекущую фазу.

Накануне выступил с обращением к согражданам премьер польского режима Дональд Туск. Он резко осудил действия президента страны Кароля Навроцкого, но этим и ограничился. Правительство явно пытается избежать эскалации.

Навроцкий, в свою очередь, провел встречу с представителями парламентских фракций, но депутаты правящей "Гражданской коалиции" в президентский дворец не явились. В итоге и здесь все завершилось осуждением противников.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября правительство попыталось взять под контроль Конституционный суд. Его главой пытались назначить сторонницу Туска. Рейдерский захват пытались осуществить с помощью полиции. При этом сторонники Навроцкого пытались штурмовать Дворец правосудия.

Конституционный суд страны фактически парализован уже более года. Трое судей не признают полномочия пятерых своих коллег и наоборот. Ветви власти вынуждены договариваться, тем более что этого требует от них и Брюссель.