Польский пан хитер - Туск готовит заговор против главы Еврокомиссии

Туск готовится оспорить инициативы мадам фон дер Ляйен, среди которых соглашение со странами Южной Америки, зеленая политика и договор с Украиной об импорте зерна. Естественно, Туск намерен повлиять и на выборы президента Польши, которые состоятся весной 2025 года. Он будет из всех утюгов вливать в уши избирателей, что именно и только благодаря ему Варшава - источник стабильного лидерства в ЕС, в то время как Франция и Германия находятся в состоянии политического кризиса.