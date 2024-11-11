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Польский пан хитер - Туск готовит заговор против главы Еврокомиссии
Издание Brussels Signal сообщает: премьер варшавского режима решил воспользоваться председательством Польши в ЕС, чтобы реализовать собственные цели, прикрывшись "заботой об общем европейском будущем".
Туск готовится оспорить инициативы мадам фон дер Ляйен, среди которых соглашение со странами Южной Америки, зеленая политика и договор с Украиной об импорте зерна. Естественно, Туск намерен повлиять и на выборы президента Польши, которые состоятся весной 2025 года. Он будет из всех утюгов вливать в уши избирателей, что именно и только благодаря ему Варшава - источник стабильного лидерства в ЕС, в то время как Франция и Германия находятся в состоянии политического кризиса.
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