Польский политик повредил памятный знак, посвященный УПА

Скандальный политик Гжегож Браун серьезно повредил памятный знак на месте гибели боевиков УПА. Официальная Варшава формально к этой акции непричастна. Но полиция Брауну не мешала, что может означать неявную поддержку.

Конфликт между Польшей и Украиной из-за разногласий в сфере исторической памяти продолжается. Варшава возмущена прославлением террористов. В Киеве, например, создали Национальный пантеон, туда активно свозят прах деятелей, которых поляки считают виновниками геноцида.

В самой Польше нападения на украинцев стали каждодневными. В такой ситуации уничтожение памятника Гжегожем Брауном может еще больше разжечь конфликт.