Некомпетентность польских военных в действии: учебные маневры регулярно оборачиваются реальной опасностью для мирных граждан.

Так, в ходе очередных учений польский военный дрон рухнул прямо во двор к жителям в населенном пункте Юзефув под Варшавой. О происшествии в полицию заявили местные жители, испугавшиеся грохота.

Полиция установила, что этот упавший аппарат принадлежит Военно-техническому институту вооружения в Зеленке.

Вскоре после падения БПЛА военные появились на месте и забрали свою технику. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.