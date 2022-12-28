Польский депутат потребовал остановить украинизацию своей страны - в Сейме разразился скандал

Скандал по украинскому вопросу разразился в польском Сейме. Требование депутата Гжегожа Брауна остановить украинизацию своей страны вызвало бурю негодования. А у вице-спикера польского парламента Малгожаты Госевской и вовсе случился приступ жуткой русофобии.