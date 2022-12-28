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Польский депутат потребовал остановить украинизацию своей страны - в Сейме разразился скандал

Скандал по украинскому вопросу разразился в польском Сейме. Требование депутата Гжегожа Брауна остановить украинизацию своей страны вызвало бурю негодования. А у вице-спикера польского парламента Малгожаты Госевской и вовсе случился приступ жуткой русофобии.

Свобода слова по-польски. Попытки защитить собственную страну и народ приравниваются к работе на Кремль. Чемодан, вокзал, Россия - новые реалии для всех несогласных в Польше.

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