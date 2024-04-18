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Польский диктатор решил навести и мосты дружбы с возможным будущим президентом США

Вслед за главой британского МИД Кэмероном мосты дружбы с возможным будущим президентом США решил навести и польский диктатор. В Европе уже даже не скрывают, кто фаворит в их глазах. Сообщается, что Дуда встретился с Трампом, чтобы убедить его в необходимости продвигать военную помощь Украине, учитывая затянувшиеся дискуссии в Конгрессе по поводу целесообразности поддержки.

Однако ряд польских СМИ выдвигает другую версию: варшавский главарь просто очень рассчитывает с помощью США в лице Трампа получить должность в одной из международных организаций после сложения полномочий в 2025 году.

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