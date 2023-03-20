Польский дипломат пообещал Третью мировую в случае поражения Украины

Польская дипломатия в эпицентре громкого скандала. Накануне посол "Жечи Посполитой" во Франции в эфире местного телеканала сообщил, что его страна сама вступит в войну с Россией, если поражение Украины окажется неизбежным. То есть государство, которое состоит в НАТО, пообещало начать Третью мировую. Однако польский гражданин, видимо, забыл, что Россия - ядерная держава и потерпеть поражение она не может по определению. Через считанные минуты после заявления посла из Варшавы последовали опровержения. Однако, слово "война" в интервью дипломата сложно не разобрать. Видимо, его ошибкой была поспешность, и Варшаве пришлось реагировать на фальстарт.