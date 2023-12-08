Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленскому следует покинуть свой пост, если ему дорога Украина! В Киеве царит хаос - конфликт политического руководства с генералитетом может стать для страны фатальным. Скшипчак уверен, что пост президента Украины должен занять человек, готовый договариваться с Россией о мире. На поле боя победа невозможна, а катастрофа, напротив, становится с каждым днем все более вероятной, считает Вальдемар.