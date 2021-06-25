Польский LOT потерял тысячи пассажиров из-за санкций против Белавиа

Поспешно вводя санкции против Белавиа, европейские страны не подумали о личных убытках. Польская авиалиния LOT,потеряв все ежедневные рейсы из Минска, лишилась десятков тысяч пассажиров в месяц. Минск был вторым по популярности направлением из Варшавы после Франкфурта. Потерю доходов признал директор польского агентства аэронавигационных услуг.