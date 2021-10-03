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OKO.press опубликовал видео, на котором пограничники пытаются протолкнуть мигрантов через дыру в заборе

Не может справиться Европа и с миграционным кризисом. Одним из решений вопроса Варшава выбрала незаконный "пуш-бэк" под лай собак. Польский новостной порталOKO.press опубликовал видео, на котором пограничники пытаются протолкнуть группу нелегальных мигрантов на территорию Беларуси через дыру в заборе. В издании отметили, что силовики оттесняли напуганных иностранцев к колючей проволоке. Однако план провалился - поляки побоялись совершать противоправные действия на глазах у белорусских пограничников. Мигрантов затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

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