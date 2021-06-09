Польский парашютист приземлился на газон футбольного поля, где проходил матч одной из лиг

Попал не в те ворота. Польский парашютист немного не рассчитал порыв ветра и приземлился прямо на газон футбольного поля, где в это время проходил матч одной из лиг, из-за чего игру приостановили. Судья оперативно среагировал на курьезный случай. Когда парашютист только начал снимать свою экипировку, сотрудники стадиона не растерялись - помогли собрать парашют и быстро увели с поля. Игра возобновилась, и команды матч доиграли.