Польский политолог: Наша экономическая политика очень нелогична

"У нас это проявляется в том, что нам сейчас нужно очень много внешней рабочей силы. Миграционный процесс, который мы хотели остановить, когда правительство решило построить забор на границе с Беларусью, который, кстати, ни к чему не привел. Через этот забор сейчас на нашу территорию попадают даже больше мигрантов, чем раньше, когда его не было", - отметил политолог.