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Польский политолог: Наша экономическая политика очень нелогична

Польский политолог: Наша экономическая политика очень нелогична

В Германии уже начался серьезный экономический спад. В ближайший месяц это почувствуют и поляки. Об этом в проекте АТН "Тренды" рассказал польский политолог Александр Яцек.

"У нас это проявляется в том, что нам сейчас нужно очень много внешней рабочей силы. Миграционный процесс, который мы хотели остановить, когда правительство решило построить забор на границе с Беларусью, который, кстати, ни к чему не привел. Через этот забор сейчас на нашу территорию попадают даже больше мигрантов, чем раньше, когда его не было", - отметил политолог.

"В этой предвыборной кампании все партии обещают, что снизят пенсионный возраст, снизят налоги, повысят зарплаты. Понятно, что каким-то образом эти обещания надо выполнять. Если снизить пенсионный возраст и меньше поляков будет работать, значит, нужно привлекать внешнюю рабочую силу, чтобы кто-то экономику поддерживал. Сегодня с уверенностью можно заявить, что наша экономическая политика очень нелогична и стремится в ближайшее время к большим проблемам", - подчеркнул Яцек.

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