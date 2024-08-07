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Польский портал Interia: Украина исчезает на наших глазах

Польский портал Interia: Украина исчезает на наших глазах

Польский порталInteria сообщает, что рождаемость в Украине продолжает стремительно падать, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в издании.

"Украина исчезает на наших глазах. <...> Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии", - говорится в публикации.

По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти проходился всего один новорожденный. При этом самая низкая рождаемость отмечается в Черниговской иСумской областях, а самая высокая смертность - в Днепропетровской и Харьковской.

"Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину", - подытожили польские журналисты.

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