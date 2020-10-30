Польский премьер-министр требует от протестующих немедленно прекратить массовые акции протеста, поскольку, по словам Маровецкого, они способствуют распространению коронавируса и убивают пожилых граждан. Призыв, однако, не услышан: минувшим вечером на улицы десятков польских городов вновь вышли манифестанты. В Лодзе, Гданьске, Вроцлаве, Варшаве многотысячные собрания протестующих требовали отставки правительства и перекрывали движение на дорогах. А на сегодня запланировано проведение общенационального марша на Варшаву. Протесты против полного и окончательного запрета абортов продолжаются уже больше недели.





Жесткие меры в отношении священнослужителя

Помните, как польские телеканалы поднимали шумиху вокруг протестов и вымышленных задержаний у Красного костела в Минске в середине сентября? Вот так в самой Польше полиция обходится с католическими священнослужителями. Зашли посреди службы в масках, документов не предъявили и поволокли ксендза Михала Возницкого, несмотря на протесты бабушек. А всего-то "преступление" - был без маски.