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Польский шантаж, или что официальная Варшава хочет от Брюсселя?
В Брюсселе не исключают создание фонда восстановления экономики без участия Польши и Венгрии. Напомним, эти страны отказались одобрить бюджет ЕС на семь лет и еврофонд восстановления после пандемии.
Официальная Варшава возмущена тем, что польские традиционные ценности не признаются либеральным Евросоюзом. И польская оппозиция заявила, что действия их властей приведут к выходу из ЕС.
Однако аналитики напоминают, что Польша получила от Евросоюза с момента вступления более 163миллиардов евро. Это данные Минфина. На эти деньги в Польше была построена техническая инфраструктура. А согласно проекту нового бюджета, Варшава должна получить 139 миллиардов из европейских фондов и 34 - в виде кредита. Словом, блокирование законопроекта не в ее интересах. К тому же членство в ЕС поддерживают более 80 процентов поляков, а 73 процента ничего не имеют против принципа верховенства права. Отметим, бюджетную тему обсудят во время совещания Совета ЕС 10 - 11 декабря.
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