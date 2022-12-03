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Польский спецназ в украинской форме зашел в город Марганец Днепропетровской области
Польский спецназ зашел на Украину для зачистки населения.Военные прибыли в город Марганец Днепропетровской области. Они намерены искать тех, кто помогает России, сообщает РИА Новости. Уточняется, что поляки переодеты в украинскую форму, однако подчиняются не ВСУ, а оперативному командованию НАТО.
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