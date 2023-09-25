Польский священник организовал вечеринку в здании прихода и заказал на нее мужчину по вызову

В Польше снова скандал, вот только замешаны в нем не политики, а священнослужители. Два священника организовали вечеринку в здании прихода Святой Марии Ангелов в Домброве-Гурниче.

На увеселительное мероприятие служитель церкви заказал "мужчину по вызову". Во время оказания своих услуг он потерял сознание. Один из участников вечеринки вызвал скорую, однако остальные не пустили врачей к потерпевшему. Лишь после приезда полиции ему удалось оказать первую помощь.

Прокуратурой города начато расследование событий, происходивших в здании прихода. Одно из обвинений - нанесение тяжких телесных повреждений.

Дополнительную пикантность истории придает тот факт, что организатор оргии являлся редактором приходской газеты, в которой клеймились геи и прочие грешники. Польский католический клир все чаще попадает в подобные истории.

В стране до сих пор не утихло эхо другого громкого скандала. Недавно стало известно, что Папа Иоанн-Павел II покрывал священников-педофилов (таковых среди польских ксендзов также оказалось немало).