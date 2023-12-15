Польский водитель сбил троих украинцев на границе

Едва успел открыться КПП на границе Польши и Украины "Рава-Русская", как там произошел инцидент. Польский водитель автовоза сбил трех водителей из Украины на пешеходном переходе. На месте ДТП работают врачи.

Обстановка на границе в последнее время оставалась напряженной, поступали сообщения об угрозах, которые украинские и польские дальнобойщики адресовали друг другу.