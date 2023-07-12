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Польско-немецкий танковый скандал: Варшава в 10 раз завысила суммы в счетах за обслуживание немецких танков

Крупный скандал разгорается из-за ремонта в Польше немецких танков с украинского фронта. Об этом пишут издания в Германии.

В Берлине крайне удивились огромным сметам от подрядчиков из Варшавы: даже не сам ремонт, а всего лишь диагностика неисправностей оценивалась в 100 тыс. евро. По мнению специалистов, суммы в счетах были завышены как минимум в 10 раз. В итоге немцы решили заниматься техобслуживанием танков либо в Литве, либо в самой Германии.

Это серьезно осложняет использование тяжелой бронетехники на фронте: практически любая поломка - это эвакуация танков за многие тысячи километров. На это нужны даже не дни, а недели.

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