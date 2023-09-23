Польско-украинский конфликт - США ждут разъяснений от Польши

Конфликт между Варшавой и Киевом не остался незамеченным в США. Вашингтон требует от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины, информирует "Блумберг". Представитель Пентагона сообщил агентству, что разногласия между странами еще не привели к "появлению трещин" в союзе, который спонсирует Незалежную. При этом конкретная позиция Варшавы стала неясной.

Пока же Польша и Украина продолжают обмениваться резкими репликами. Так, польский премьер потребовал от Зеленского, чтобы тот никогда не оскорблял поляков, "как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН". По словам Моравецкого, жители страны не допустят такого. И его долг - защита польского доброго имени.