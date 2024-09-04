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Польское правительство убивает людей на границе - под таким лозунгом в Гданьске прошла акция протеста
Польское правительство убивает людей на границе, нам нужно об этом говорить. Под таким громким лозунгом на площади Солидарности в Гданьске прошла акция протеста. Ее участники напомнили, что с начала миграционного кризиса погибли не менее 137 человек.
Представители власти Польши и понятия не имеют, как бороться с трагедией. Гибнут женщины и дети, большинство из них анонимны. Правозащитники чувствуют себя обманутыми вместо того, чтобы помочь беженцам, Варшава ужесточает правила,применяет репрессии. Чего стоит разрешение солдатам Войска Польского и пограничникам безнаказанно стрелять в беженцев.
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