Польское правительство утвердило законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью

Пока документ направляется на рассмотрение парламента, министр обещает увеличить на польско-белорусской границе количество военнослужащих, которые помогут пограничникам. Сейчас там расквартированы 3 тыс. армейцев, могут прислать в два раза больше. Правда, слово "помогать" так и хочется взять в кавычки: наверняка Блащак имеет в виду помогать выбрасывать беженцев с польской границы на белорусскую территорию пока стену не построили.