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Польское правительство утвердило законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью

Как признался министр обороны Мариуш Блащак в эфире "Польского радио", выстроить вожделенное ограждение не так-то просто, учитывая различные правовые регуляции.

Да и вложить в капитальное строение нужно более 400 млн долларов.

Пока документ направляется на рассмотрение парламента, министр обещает увеличить на польско-белорусской границе количество военнослужащих, которые помогут пограничникам. Сейчас там расквартированы 3 тыс. армейцев, могут прислать в два раза больше. Правда, слово "помогать" так и хочется взять в кавычки: наверняка Блащак имеет в виду помогать выбрасывать беженцев с польской границы на белорусскую территорию пока стену не построили.

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