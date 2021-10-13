3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польское правительство утвердило законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью
Как признался министр обороны Мариуш Блащак в эфире "Польского радио", выстроить вожделенное ограждение не так-то просто, учитывая различные правовые регуляции.
Да и вложить в капитальное строение нужно более 400 млн долларов.
Пока документ направляется на рассмотрение парламента, министр обещает увеличить на польско-белорусской границе количество военнослужащих, которые помогут пограничникам. Сейчас там расквартированы 3 тыс. армейцев, могут прислать в два раза больше. Правда, слово "помогать" так и хочется взять в кавычки: наверняка Блащак имеет в виду помогать выбрасывать беженцев с польской границы на белорусскую территорию пока стену не построили.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов