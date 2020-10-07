Польское село говорит нет законопроекту Качиньского

Польские фермеры сегодня блокируют дороги по всей стране - за неделю до принятия правительством скандального закона о защите животных. Документ среди прочего содержит запреты на разведение пушных зверей и использование животных для развлечений и коммерческих шоу. Законопроект, который предложила правящая партия, вызвал раскол в польском Сейме. Вступление его в силу лишит заработка тысячи фермеров и животноводов. Протестующие анонсировали на 13 октября большую акцию. Ожидается, что она соберет десятки тысяч человек.