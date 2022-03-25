Польское телевидение показало карту раздела Украины

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива представил карту раздела страны, которую транслировали в эфире польского государственного телеканала TVP1. На изображении в состав Польши входят украинские Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области. Румыния "присоединила" к себе Черновицкую область, а Венгрия - Закарпатье. Украиной остались лишь центральная и северная части в ее нынешнем составе.