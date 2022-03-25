3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польское телевидение показало карту раздела Украины
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива представил карту раздела страны, которую транслировали в эфире польского государственного телеканала TVP1. На изображении в состав Польши входят украинские Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области. Румыния "присоединила" к себе Черновицкую область, а Венгрия - Закарпатье. Украиной остались лишь центральная и северная части в ее нынешнем составе.
Эвакуация мирного населения
Тем временем ситуация в стране остается напряженной. Бойцы ВСУ продолжают вести обстрелы из жилых кварталов. Люди вынуждены стремительно покидать свои дома. Так, число эвакуированных в Россию из Украины и Донбасса превысило 400 тысяч человек.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все