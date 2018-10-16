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Полтора триллиона долларов рискует потерять мир из-за торговых войн

Полтора триллиона долларов рискует потерять мир из-за торговых войн, в частности, между США и Китаем. В ближайшей перспективе наибольший ущерб понесет Китай, но в долгосрочной - сами Соединенные Штаты из-за ответных пошлин. К такому выводу пришли эксперты на ежегодном заседании Международного валютного фонда. Вывод неутешителен. Согласно прогнозам, мировой рынок сократится сразу на 17 %, это станет потрясением, сравнимым с событиями кризисного 2008 года.

Как утверждают эксперты, уже в 2019 будет очевидно снижение роста мировой торговли как раз из-за протекционизма Америки. Добавит неопределенности и выход Великобритании из ЕС.

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