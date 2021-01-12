Получена запись переговоров диспетчеров с пилотами индонезийского лайнера

Следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами разбившегося в Индонезии боинга. Она совсем недолгая, поскольку катастрофа произошла всего через четыре минуты после взлета. По предварительным данным, все системы самолета работали нормально практически до момента падения. Об этом свидетельствует характерная деформация двигателей. На месте крушения водолазы возобновили поиск обломков самолета и останков погибших.