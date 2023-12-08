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Получится ли у Вашингтона профинансировать Киев, как проводит свой досуг Байден и за что обвиняют Цукерберга
Для Вашингтона ситуация с финансированием поставок оружия Киеву, судя по всему, складывается самым неблагоприятным образом. Белый дом совершенно отчаялся добром уговорить республиканцев в Конгрессе выделить ассигнования на сумму в 60 млрд долларов. И вот американские чиновники пустились во все тяжкие. Министр обороны Остин принялся пугать депутатов, что если денег не будет, то воевать с Россией отправят их сыновей и других близких родственников. Странная угроза эффекта не возымела. Тогда за дело взялся секретарь Госдепа Блинкен, который заявил, что от войны на Украине Соединенным Штатам прямая выгода.
Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для обороны Украины, то станет ясно, что 90 % военной помощи, которую мы оказали, на самом деле потратили здесь, в США, с нашими производителями. Это привело к созданию большего числа американских рабочих мест, к росту нашей экономики. Так что это выгодно и нам, и им.
Дополнительное измерение тому безумию, которое воцарилось в высших эшелонах американской власти, придает рассказ известного журналиста и блогера Алекса Джонса. Источник в Белом доме сообщил ему подробности того, как президент Байден проводит свой досуг.
Он все эти 2,5 года разгуливает голым по Белому дому. И чем дальше, тем хуже. По ночам он бродит всюду, не сознавая ни кто он, ни где он. Его вынуждены накачивать амфетаминами прямо с утра, а потом еще и на ночь.
Тот факт, что высшие слои американского общества крайне развращены и погрязли в беззаконии, доказывает еще одна история. Штат Нью-Мексико вчинил иск компании "Мета" и лично Марку Цукербергу. Их обвиняют в сексуальной эксплуатации детей и нанесении ущерба психическому здоровью несовершеннолетних. Оказывается, аккаунты малолетних в "Фейсбуке" функционируют в особом режиме. Компания и ее владелец создали самые благоприятные условия для того, чтобы педофилы через соцсети свободно вели охоту на детей.
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