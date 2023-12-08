Получится ли у Вашингтона профинансировать Киев, как проводит свой досуг Байден и за что обвиняют Цукерберга

Он все эти 2,5 года разгуливает голым по Белому дому. И чем дальше, тем хуже. По ночам он бродит всюду, не сознавая ни кто он, ни где он. Его вынуждены накачивать амфетаминами прямо с утра, а потом еще и на ночь.

Алекс Джонс, блогер, журналист