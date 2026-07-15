Поляк избил поляка, приняв его за украинца

Антиукраинская риторика в Польше дала неожиданный сбой. В Лодзи местный борец за чистоту нации жестоко избил случайного прохожего, которого по ошибке принял за украинца.

Поводом для атаки послужил обычный телефонный разговор, содержание которого агрессору показалось подозрительным. Нападавший нанес мужчине серию ударов в голову, сопровождая побои оскорблениями и требованиями немедленно убираться на родину.

Вот только позже выяснилось, что пострадавший - коренной поляк. С переломами носа и челюсти несчастный доставлен в госпиталь, а полиция теперь изучает записи камер видеонаблюдения, пытаясь разыскать хулигана.