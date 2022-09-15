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Полякам рекомендуют снизить температуру в доме до 17-19 градусов
Руководство Польши демонстрирует неуместный оптимизм. Министр климата и окружающей среды Анна Москва говорит, потребителям не стоит опасаться нехватки источников тепла. При этом рекомендовала полякам снизить температуру в доме до 17-19 градусов. Заверяет, что сама так и сделала. "Это здоровая температура для организма" заявляет министр и обещает, что к этому вполне можно привыкнуть.
Поляки, впрочем, запасаются дровами (уголь в стране в дефиците, несмотря на высокую стоимость). Чтобы купить запасы этого топлива на зиму, жителям приходится выстаивать длинные очереди или же отправляться в соседнюю Чехию.
Фото: pixabay.com
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