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Полякам рекомендуют снизить температуру в доме до 17-19 градусов

Руководство Польши демонстрирует неуместный оптимизм. Министр климата и окружающей среды Анна Москва говорит, потребителям не стоит опасаться нехватки источников тепла. При этом рекомендовала полякам снизить температуру в доме до 17-19 градусов. Заверяет, что сама так и сделала. "Это здоровая температура для организма" заявляет министр и обещает, что к этому вполне можно привыкнуть.

Поляки, впрочем, запасаются дровами (уголь в стране в дефиците, несмотря на высокую стоимость). Чтобы купить запасы этого топлива на зиму, жителям приходится выстаивать длинные очереди или же отправляться в соседнюю Чехию.


Фото: pixabay.com

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