Полякам рекомендуют снизить температуру в доме до 17-19 градусов

Руководство Польши демонстрирует неуместный оптимизм. Министр климата и окружающей среды Анна Москва говорит, потребителям не стоит опасаться нехватки источников тепла. При этом рекомендовала полякам снизить температуру в доме до 17-19 градусов. Заверяет, что сама так и сделала. "Это здоровая температура для организма" заявляет министр и обещает, что к этому вполне можно привыкнуть.