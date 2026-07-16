Разногласия между Польшей и Украиной обостряются. Поляки больше не хотят быть "старшим братом" Украины за свой же счет. Согласно свежим опросам, военную помощь Киеву одобряют лишь 52 % граждан - и это падение на 25 % с декабря 2022 года.

При этом почти половина опрошенных считает, что Польша оказала Украине чрезмерную помощь. Решительно против продолжения поставок выступают 23,7 % граждан, что практически равно числу тех, кто голосует однозначно за, - их около 23 %.

И это при том, что с февраля 2022 года Варшава передала Киеву оружия и техники на 4,5 млрд долларов бесплатно.

Обостряется и политическое противостояние. Варшава заявила, что Киев добился исключения Польши из европейской коалиции по защите от баллистических ракет.

Туск прямо заявил: Варшава больше не может оставаться единственной стороной, которая демонстрирует "добрую волю" в отношениях с Киевом.

Зеленский нанес ответный удар. Вручая Урсуле фон дер Ляйен украинский орден, он заявил: "Его никто не может отобрать или отменить, потому что слово Украины твердое". Намек на лишение Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла.